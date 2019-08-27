Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы.

Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Политика Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Происшествия Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Общество 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму» «Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.

Политика Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Происшествия Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Технологии В России разработали подъемник в электрички для колясочников «Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Музыка Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.

Гаджеты Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Политика В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.

Политика ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков.

Шоу-бизнес Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Экономика Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян Медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.

Политика Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Общество Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.