Общество
Российская газетаСобянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы.
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Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33
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Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
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«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
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Политика
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
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Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы
В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:52
Технологии
В России разработали подъемник в электрички для колясочников
«Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 14:25
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.
REGNUM 10:46
Гаджеты
Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga
Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.
Megaobzor.com 15:08
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Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Политика
ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов
Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков.
Коммерсантъ 18:59
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru 12:10
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
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Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян
Медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.
Пятый канал вчера в 07:55
Политика
Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.
RT на русском 19:20
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
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Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Общество
Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
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РИА Новости 20:50
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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