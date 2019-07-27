с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом

Авто Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101 Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.

Происшествия Снятый с выборов в Мосгордуму Жданов сообщил о своем задержании Ранее в субботу о задержании сообщил снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Илья Яшин, а незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина сообщили об обысках.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Музыка Путин направил приветствие участникам фестиваля «Просветитель» Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Пятого международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения "Просветитель".

Происшествия Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.

Наука Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Кино Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Политика Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.