Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с закономТАСС 01:27
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.РБК02:06
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