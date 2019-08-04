Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС. По его мнению, организаторы несогласованных митингов в Москве планировали втянуть участников акций в беспорядки.

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

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