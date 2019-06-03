Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:05
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Происшествия
Глава СК поручил немедленно найти причастных к убийству в Красногорске
«Председатель Следственного комитета поручил подчинённым обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего», — говорится в её сообщении.
Обновлено в 11:25
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Общество
Вологодские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку
Одиннадцатиклассники сегодня сдают ЕГЭ по одному из самых важных предметов – русскому языку.
Обновлено в 07:53
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма
Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.
Обновлено в 13:31
Футбол
Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ
Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей
Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
Обновлено в 13:36
Единоборства
Диас: Хабиб не такой скромный и хороший парень, как хочет казаться
Боец UFC Нейт Диас в очередной раз рассказал о своём конфликте с Хабибом Нурмагомедовым на WSOF в 2015 году.
Обновлено в 17:11
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad
Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
Обновлено в 15:05
Транспорт
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД
Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ
Обновлено в 13:27
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30