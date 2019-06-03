Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.
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Эксперты рассказали о росте цен на жилье после пуска Некрасовской линии

РИА Новости06:51

Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метро

Вечерняя Москва05:49

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Москва 2404:50

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Интерфакс05:08

Сергей Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:05

Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метро

ТАСС05:26

С.Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Агентство Москва04:50
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Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Обновлено в 15:46
Происшествия

Глава СК поручил немедленно найти причастных к убийству в Красногорске

«Председатель Следственного комитета поручил подчинённым обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего», — говорится в её сообщении.
Обновлено в 11:25
Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Общество

Вологодские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку

Одиннадцатиклассники сегодня сдают ЕГЭ по одному из самых важных предметов – русскому языку.
Обновлено в 07:53
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.
Обновлено в 13:31
Футбол

Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
Экономика

Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей

Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
Обновлено в 13:36
Единоборства

Диас: Хабиб не такой скромный и хороший парень, как хочет казаться

Боец UFC Нейт Диас в очередной раз рассказал о своём конфликте с Хабибом Нурмагомедовым на WSOF в 2015 году.
Обновлено в 17:11
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Гаджеты

WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad

Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
Обновлено в 15:05
Транспорт

Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия

На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ

Обновлено в 13:27
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой

Обновлено в 16:30
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