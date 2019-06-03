Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Экономика Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Политика Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Происшествия В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Происшествия На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.

Общество В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Футбол Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».

Политика Пушков высмеял побег Яценюка с Украины Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.