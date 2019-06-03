Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва04:50
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Сергей Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:05
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Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
Обновлено в 01:11
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
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«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется
Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.
Обновлено в 10:51
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок
Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них
Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Общество
В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку
В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Политика
Пушков высмеял побег Яценюка с Украины
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12