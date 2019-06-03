Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.
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С.Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москва04:50

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Сергей Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:05

Православный храм построят в составе ТПУ «Некрасовка» на юго‑востоке Москвы

РИАМО08:21

Открыт первый участок новой линии московского метро

Мослента06:07

Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метро

Вечерняя Москва05:49

В Москве открыли четыре станции розовой ветки метро

RT на русском09:40

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Москва 2404:50

С.Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Агентство Москва04:50
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Общество

Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ

Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Экономика

Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 05:32
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Политика

Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется

Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.
Обновлено в 10:51
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Общество

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Кино

Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети

В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Общество

Десятки голых моделей выступили в Нью-Йорке за свободу сосков

Обновлено в 06:01
Политика

Пушков высмеял побег Яценюка с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
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