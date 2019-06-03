Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о росте цен на жилье после пуска Некрасовской линии

РИА Новости06:51

Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метро

Вечерняя Москва05:49

С.Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Агентство Москва04:50

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Интерфакс05:08

Сергей Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:05

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Москва 2404:50

Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метро

ТАСС05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

Володин навестил Краснощекова в больнице Белграда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию посетил российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, который находится в больнице Белграда.
Обновлено в 11:21
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб

В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:04
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика

Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра

Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

МВД не нашло экстремизма в действиях активиста, который сообщал в школы о гомосексуальной ориентации подростков

МВД не увидело экстремизма в действиях жителя Петербурга Тимура Булатова, который сообщал о гомосексуальной ориентации подростков в школы.
Обновлено в 12:49
Экономика

Два предприятия РФ получили разрешение на ввоз мясной продукции в Японию

Два российских производителя мясной продукции «Знаменский селекционно-генетический центр» и «Краснобор» получили разрешение ввозить товар на территорию Японии, сообщил представитель Россельхознадзора.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Интернет

В работе сервисов Google произошёл сбой

В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Культура

Умер актер из сериала «Доктор Кто»

Актер родился 2 мая 1941 года в британском графстве Суррей. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.
Обновлено в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное