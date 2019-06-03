Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метроИзвестия 05:38

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», протяженность нового участка составляет 6,9 км, все четыре станции оформлены в едином стиле с применением похожих конструкций и единообразных технических решений. На карте метро Москвы новый участок обозначен розовым цветом.

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