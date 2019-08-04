"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - заявил он. По словам мэра, многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС. По его мнению, организаторы несогласованных митингов в Москве планировали втянуть участников акций в беспорядки.

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

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