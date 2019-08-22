Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиямТВ Центр вчера в 11:02
Основные работы по благоустройству Зеленограда завершатся уже к 1 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время посещения округа, передает "ТВ Центр". В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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