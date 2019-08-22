Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.

с чего всё началось

Основные работы по благоустройству Зеленограда завершатся уже к 1 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время посещения округа, передает "ТВ Центр". В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.

Политика Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.

Футбол «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов Греческий "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Политика Готовиться к объявлению войны России призвали на Украине Заявление сделал известный украинский журналист главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Происшествия Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

Происшествия В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.

Политика Путин назвал причину протестных акций в Москве Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.

Политика Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Происшествия Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Политика Над Донецком подняли флаг России На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.

Происшествия Напавшего на омоновца участника митинга в Москве оставили под стражей Участник несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, который бросил урну в бойца спецназа ОМОН, Евгений Коваленко останется под стражей.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).

Энергетика Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.