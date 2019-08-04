Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядкиВедомости 03:10
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Общество
Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье
Облачная погода и кратковременные дожди ожидают гостей и жителей столицы в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.
Обновлено вчера в 21:34
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Общество
Путин повысил размер детских пособий
Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Общество
Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 21:40
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено 02 августа в 16:20
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов
Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).
Обновлено в 02:43
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19