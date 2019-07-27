с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом». По данным правоохранительных органов, в рамках акции «готовятся серьезные провокации», указал политик.

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