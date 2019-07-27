Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокацииКоммерсантъ 03:01

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом». По данным правоохранительных органов, в рамках акции «готовятся серьезные провокации», указал политик.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал
 жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.
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