Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокацииКоммерсантъ 03:01
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом». По данным правоохранительных органов, в рамках акции «готовятся серьезные провокации», указал политик.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.РБК02:06
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