Экономика
Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве
Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в МосквеREGNUM07:09
Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства России.
REGNUM07:09
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Энергетика
Россия отказалась идти на уступки ОПЕК
Россия не готова сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ больше, чем на 150 тысяч баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:04
Экономика
Сбербанк запускает кредитный маркетплейс
Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком» для развития линейки POS-продуктов.
Обновлено в 07:40
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 07:57
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 07:30
Финансы
Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике
Реальные доходы населения уже в конце 2018-го застопорились, данные розничной торговли еще более печальны, а в наступающем году даже ускоренная индексация пенсий не сможет обеспечить адекватный рост доходов.
Обновлено в 07:21
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 08:02
Экономика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:56
Энергетика
США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов
США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.
Обновлено в 04:43
Экономика
Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров
На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.
Обновлено в 05:40
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 декабря, составляет 66,7377 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 08:02
Экономика
Налог успеха: Минпромторг нашел 900 млрд для бюджета
Ежегодно дополнительный доход бюджета может составить 900 млрд рублей, исходя из следующей предпосылки: при экспорте полезных ископаемых возврат НДС — 0%, при экспорте обработанного сырья — 50%.
Обновлено в 07:45
Экономика
В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат
Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 07:23
Экономика
Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 07:58
Экономика
В 2019 году тарифы на воду в Петербурге могут вырасти на 7%
Потребители задолжали "Водоканалу" более 8 млрд рублей В 2019 в Петербурге могут вырасти тарифы по водоснабжению и водоотведению, сообщает пресс-служба городского комитета по тарифам.
Обновлено в 07:55