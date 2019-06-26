Экономика
«Группа ЛСР» выплатит дивиденды в размере 8 млрд рублейDP.RU вчера в 10:56
"Группа ЛСР" выплатит акционерам дивиденды в размере более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании в пятницу. 28 июня собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию.
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«ГАЗ» по итогам 2018 года выплатит дивиденды только на «префы» - 3,92 руб. на акцию
Финмаркетвчера в 11:34
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
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Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
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Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
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Хоккей
«Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо»
«Колорадо Эвеланш» выменял нападающего Андре Бураковски у «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
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Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено вчера в 05:37
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Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено 27 июня в 10:59
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии
Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
В Осаке началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она проходит на полях саммита G20.
Обновлено вчера в 01:17
Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено вчера в 15:50
Гаджеты
Microsoft удалит голосового помощника Cortana из Windows 10
Компания использует эту версию Cortana для ее обновления отдельно от Windows 10, в том числе якобы для того, чтобы помощник мог не зависеть от появления новых версий операционной системы.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено вчера в 05:42
Музыка
Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34