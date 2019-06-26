Экономика

«Группа ЛСР» выплатит дивиденды в размере 8 млрд рублейDP.RU вчера в 10:56

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"Группа ЛСР" выплатит акционерам дивиденды в размере более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании в пятницу. 28 июня собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию.
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«Группа ЛСР» выплатит дивиденды в размере 8 млрд рублей

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