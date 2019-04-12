Происшествия

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери до конца не потушенТелеканал 360° 02:00

«Сердце Франции» еще продолжает гореть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова госсекретаря МВД Франции Лорана Нуньеса. «Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен», — заявил Нуньес.
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МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери до конца не потушен

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Собор Парижской Богоматери
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