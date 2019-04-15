Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже загорелсяПолитическая Экспертиза вчера в 13:35
Крыша парижского собора Нотр-Дам охвачена огнем. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подкрепляя информацию видеороликами и фотографиями. Отмечается, что пожар вспыхнул во второй половине дня.
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Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien. Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено.
Обновлено вчера в 21:52
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте
В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено вчера в 06:20
Транспорт
В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы
Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В Кургане инспектора ГИБДД обвиняют в нападении на патрульного
В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ГИБДД, причинившего вред здоровью сотруднику патрульно постовой службы при задержании.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено вчера в 08:43
Религия
РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари
Обновлено вчера в 19:50
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Происшествия
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 02:02
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16