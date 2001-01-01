Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0Советский спорт 11:25
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
|38′
|46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
|51′
Александр Соболев
|58′
|61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
|66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|71′
|78′
Федор Чалов
|78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
|84′
|88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
10
Терехов
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
40
Тимофеев
77
Кабутов
9
Radonjic
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
19
Нисимура
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
87
Марадишвили
29
Бийол
25
Бистрович
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев. На 51-й минуте он отличился с игры, а на 58-й реализовал пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
Обновлено в 03:05
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Теннис
Роджер Федерер: «Постараюсь забыть этот финал»
Обновлено в 14:32
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Политика
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 16:34
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков
Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Назван самый важный для военного флота России тип кораблей
Военный эксперт рассказал журналистам, какой тип кораблей станет самым актуальным в ближайшие годы для Военно-морского флота России.
Обновлено в 10:47
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими
Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47