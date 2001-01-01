Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0Советский спорт 11:25

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев. На 51-й минуте он отличился с игры, а на 58-й реализовал пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соболев стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» – ЦСКА

Советский спорт11:43

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре впервые с 2007 года

Бомбардир.ру11:54

Дубль Соболева — в видеообзоре матча «Крылья Советов» — ЦСКА

Чемпионат17:53

ЦСКА проиграл первый матч впервые за 18 лет. Соболев повозил Васина

Sports.ru12:51

Сенсационное поражение и дубль Соболева в видеообзоре матча Крылья Советов - ЦСКА

Sport.ru14:43

Что происходит с ЦСКА?!

Спорт-Экспресс13:15

«Мясные» «крылышки» без проблем «разделают» ЦСКА

Версия.Инфовчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

Обновлено в 03:05
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Наука

Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Теннис

Роджер Федерер: «Постараюсь забыть этот финал»

Обновлено в 14:32
Политика

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

Обновлено вчера в 20:07
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Авто

Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено в 02:38
Политика

Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 16:34
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти

Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика

Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков

Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Назван самый важный для военного флота России тип кораблей

Военный эксперт рассказал журналистам, какой тип кораблей станет самым актуальным в ближайшие годы для Военно-морского флота России.
Обновлено в 10:47
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими

Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное