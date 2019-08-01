Футбол

Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренеромРИА Новости 10:19

Нападающий самарской команды является лидером гонки бомбардиров РПЛ. Кроме того, Соболев стал автором лучшего гола июля. Лучшим тренером месяца признан возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ

Sport24.ru10:05

Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером

РИА Новости10:19

Возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин стал тренером месяца в Российской премьер-лиге

ТАСС10:35

Дерби неудачников, амбиции Карпина и борьба за золото — чего ждать от 4 тура РПЛ

Нева Спорт07:49

Карпин - лучший тренер июля в РПЛ

Евро-футбол.ру10:16

Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле

Советский спорт10:08

РПЛ признала Соболева лучшим игроком июля, Карпина – лучшим тренером

Sports.ru10:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

Обновлено в 13:40
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Кино

Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг»

Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 10:50
Происшествия

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57
Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.
Обновлено в 03:25
Космос

В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии

Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено в 16:26
Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Хоккей

Китайские хоккеисты избили соперников во время матча

Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Обновлено в 16:47
Экономика

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

Обновлено в 07:27
Политика

Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit

Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.
Обновлено в 07:02
Общество

Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина

Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

В США подсчитали число боевиков в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке могут оставаться до 15 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:13
Политика

Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
Обновлено в 08:13
Политика

Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено в 07:04
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное