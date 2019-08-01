Нападающий самарской команды является лидером гонки бомбардиров РПЛ. Кроме того, Соболев стал автором лучшего гола июля. Лучшим тренером месяца признан возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин.

Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером

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