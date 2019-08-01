Футбол
Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренеромРИА Новости 10:19
Нападающий самарской команды является лидером гонки бомбардиров РПЛ. Кроме того, Соболев стал автором лучшего гола июля. Лучшим тренером месяца признан возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика
США пригрозили Китаю и выдвинули торговый ультиматум
Эскалация отношений США и Китая произошла в мае 2019 года после неудачных торговых переговоров.
Обновлено в 13:41
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Хоккей
«Автомобилист» победил «Карловы Вары» в товарищеском матче
«Автомобилист» одержал победу над чешским клубом «Карловы Вары» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:14
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.
Обновлено в 12:44
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»
Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
Обновлено в 10:36
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
Обновлено в 11:55
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставили в Россию
Обновлено в 12:31
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа
Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Суд в Москве арестовал убийцу девушки-блогера
Обновлено в 04:55
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК
В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек».
Обновлено в 12:27
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21