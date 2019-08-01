Футбол
Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренеромРИА Новости 10:19
Нападающий самарской команды является лидером гонки бомбардиров РПЛ. Кроме того, Соболев стал автором лучшего гола июля. Лучшим тренером месяца признан возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине
По словам одного из собеседников украинского телеканала, представители Порошенко понимают всю серьезность происходящего и планируют «защищаться от атак».
Обновлено в 02:34
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Футбол
Капитан «АЗ» Тил подтвердил, что близок к переходу в «Спартак»
Полузащитник и капитан «АЗ Алкмар» Гус Тил подтвердил, что близок к переходу в «Спартак».
Обновлено в 15:18
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Кино
HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe).
Обновлено в 04:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:37
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Новый двигатель расширяет линейку моторов Duster, которая уже включает дизельные двигатели Blue dCi 95 и Blue DCi 115, а также бензиновые агрегаты TCe 130 GPF и TCe 150 GPF.
Обновлено в 09:45
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 08:52