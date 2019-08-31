РПЛ
Sport24.ruСоболев попал в сферу интересов «Лечче»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии. По данным Sky Sport, 22-летним футболистом интересуется «Лечче». Другие детали возможного трансфера не приводятся.
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Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика
Украина потребовала от «Ильюшина» переименовать Ан-124
Украинское предприятие «Антонов» потребовал от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать Ан-124 с российскими комплектующими.
Невские Новости вчера в 13:23
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Кино
Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино
Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.
ТАСС 11:28
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Космос
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
Рамблер 11:22
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
«Ахмат» — «Тамбов»: Глушаков начнёт матч на скамейке запасных
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Тамбова» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 11:05
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 29 августа в 02:32
Футбол
ФК «Сочи» на выезде разгромил «Рубин»
Матч 8-го тура Российской премьер-лиги, прошедший в субботу в Казани, закончился со счетом 0:3. Голы забили игроки ФК «Сочи»: Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.
Югополис 10:34
Происшествия
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Актер Орландо Блум получил штраф за превышение скорости в Беверли-Хиллз.
РЕН ТВ 06:33
Политика
ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой
Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».
RT на русском 11:30
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал
Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 00:32
Политика
Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей
Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
REGNUM 10:27
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11