РПЛ
Sport24.ruСоболев попал в сферу интересов «Лечче»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии. По данным Sky Sport, 22-летним футболистом интересуется «Лечче». Другие детали возможного трансфера не приводятся.
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Футбол
Челси — Шеффилд Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Шеффлид Юнайтед» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 09:24
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Наука
Успехи старшеклассников можно предсказать еще до того, как они пойдут в школу
Для анализа исследователи взяли программу Чикагского проекта готовности к школе, который проводился для дошкольников из бедных семей в криминальных районах города.
Naked Science 29 августа в 07:16
Политика
Голикова высказалась о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле
Уралинформбюро 08:47
Наука
Воспаление может привести к появлению смертельной легочной гипертензии
В стандартных условиях зверьки жили обычной жизнью, но потом их инфицировали вирусом с содержанием фермента SLO, провоцирующим воспаление легких.
Дни24 вчера в 20:00
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов.
РИА Новости 01:10
Политика
Боярский заявил, что «оппозиция» организует митинги лишь для картинки в западных СМИ
ФАН 09:21
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Экономика
Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина
В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
REGNUM 01:36