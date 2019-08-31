РПЛ

Вести.RuВести.RuФорвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение. В нынешнем сезоне Соболев в восьми матчах российского первенства забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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