РПЛ
Вести.RuФорвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение. В нынешнем сезоне Соболев в восьми матчах российского первенства забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Теннис
Медведев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 01:15
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа
Страница сайта предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа была взломана.
Газета.Ru 00:24
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Путин назвал «нормальное» число детей в семье
Российский лидер уверен, что в семье должно иметься трое детей.
Южный Федеральный вчера в 09:51
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске
RT на русском 05:19
Политика
Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru вчера в 21:23
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 вчера в 03:18
Шоу-бизнес
«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу
Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Транспорт
Станцию «Стромынка» БКЛ метро откроют в 2021 году
Москва 24 03:43
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
Зеленский совершит визит в Польшу
RT на русском вчера в 03:33
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском вчера в 14:38
Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45