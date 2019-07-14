Политика
Соболь умышленно добивалась отказа в регистрации на выборы в МГДНародные новости вчера в 20:30
Каждую из подписей проверили по базам данных и социальным сетям, а помощники юриста Общественной палаты обошли квартиры по указанным адресам. В итоге выяснилось, что пятьдесят из трехсот подписей за Соболь "поставили" люди, которых уже несколько лет нет в живых.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Футбол
Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом»
Бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди заключил новый контракт с "Сандерлендом", выступающим в третьем по силе дивизионе английского футбола (League One).
Обновлено в 05:34
Футбол
ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»
По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
Обновлено в 07:51
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО
В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее России
Владимир Путин Надо сказать, что соглашения о намерениях с госкорпорациями были готовы уже давно, впрочем, как и распределение "цифры" по направлениям.
Обновлено в 04:34
Баскетбол
Кущенко подтвердил уход ВЭФ из Единой лиги ВТБ
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подтвердил что латвийский баскетбольный клуб ВЭФ не примет участия в следующем розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:42
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Общество
Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки
Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей
Обновлено в 03:03
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Теннис
Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
Обновлено в 01:59
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
Обновлено в 06:43
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе
Обновлено в 08:04
Транспорт
Выход со станции «Кропоткинская» будет ограничен с 15 по 20 июля
Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить режим работы на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии с 15 по 20 июля.
Обновлено в 05:43
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Грушу признали идеальным фруктом для похудения летом
Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Sony представила самый быстрый USB-разветвитель
Sony представила USB-разветвитель с поддержкой карт памяти SD, который может значительно упростить жизнь фотографам.
Обновлено в 06:45
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Военнослужащие российской авиабазы Кант посетили воспитанников детского дома «Алтын уя»
Обновлено вчера в 05:34
Футбол
Гол Жиго второй год подряд приносит «Спартаку» победу в первом туре
Игра в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Самюэль Жиго.
Обновлено вчера в 14:06