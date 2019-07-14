Политика
Соболь умышленно добивалась отказа в регистрации на выборы в МГДНародные новости вчера в 20:30
Каждую из подписей проверили по базам данных и социальным сетям, а помощники юриста Общественной палаты обошли квартиры по указанным адресам. В итоге выяснилось, что пятьдесят из трехсот подписей за Соболь "поставили" люди, которых уже несколько лет нет в живых.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей
Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено вчера в 04:28
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика
Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина
На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".
Обновлено 12 июля в 22:00
Общество
В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли
Через полгода местная администрация заявила, что расстояние между их и соседним участками на 15 сантиметров меньше, чем требуется, и подала на семью в суд.
Обновлено в 01:00
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z
Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.
Обновлено в 01:16
Экономика
На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области
На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено вчера в 07:44
Космос
NASA собирается отправить на Марс роботов-скалолазов
Робот-скалолаз способен взбираться по отвесным скалам и уже показал свои умения в Долине Смерти в США, чей ландшафт сильно напоминает Марс и его поверхность.
Обновлено вчера в 05:24
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43