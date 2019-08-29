Происшествия
РБКСоболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что на нее напали, когда она выходила из своего дома в Москве. Об этом она сообщила в своем Twitter. По ее словам, в нее плеснули жидкостью, когда она садилась в такси.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Общество
Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Футбол
Мората повредил связки колена на тренировке
Форвард «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение связок колена на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
Sports.ru 06:45
Происшествия
Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице
ТАСС вчера в 10:34
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки
Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
Взгляд.ру 06:18
Экономика
Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
Эхо Москвы 26 августа в 08:30
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Футбол
Титов считает лучшим игроком «Спартака» Максименко, Радимов — Шюррле
Спорт-Экспресс 06:25
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Футбол
Лебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ
ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.
Матч ТВ 06:14
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24