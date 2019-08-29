Происшествия

РБКРБКСоболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что на нее напали, когда она выходила из своего дома в Москве. Об этом она сообщила в своем Twitter. По ее словам, в нее плеснули жидкостью, когда она садилась в такси.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

РБК06:09

Снятая с выборов в Мосгордуму юрист ФБК Соболь сообщила о нападении

Эхо Москвы05:46

Нападение на Любовь Соболь. Видео с камеры наблюдения

Дождь06:16

В Москве неизвестные напали на Любовь Соболь и облили ее грязью

Znak.com05:12

Любовь Соболь облили грязью у подъезда ее дома

РЕН ТВ05:07

На Любовь Соболь напали у ее дома в Москве

Snob.ru05:07

Любовь Соболь сообщила о нападении. Рядом с домом её облили грязью

Фонтанка.Ру05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Общество

Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Футбол

Мората повредил связки колена на тренировке

Форвард «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение связок колена на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
Sports.ru 06:45
Происшествия

Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице

ТАСС вчера в 10:34
Политика

Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия

Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки

Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
Взгляд.ру 06:18
Экономика

Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
Эхо Москвы 26 августа в 08:30
Политика

Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

ТАСС 06:12
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Общество

Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей

ТАСС 05:07
Игры

Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября

Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Политика

Зеленский выбрал премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Происшествия

Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд

Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Футбол

Титов считает лучшим игроком «Спартака» Максименко, Радимов — Шюррле

Спорт-Экспресс 06:25
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Футбол

Лебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.
Матч ТВ 06:14
Общество

В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку

REGNUM 05:46
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Футбол

«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Футбол

«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов

«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Болтон оценил свой визит на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Общество

В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Известия вчера в 12:14
Происшествия

В Карелии перевернулся школьный автобус

Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Любовь Эдуардовна Соболь
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, юрист «Фонда борьбы с коррупцией», в том числе в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное