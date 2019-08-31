Общество
ВедомостиСоболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.
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Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции
Российская газета 07:44
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
Армия и оружие
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском вчера в 11:23
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Футбол
«Оренбург» обыграл «Уфу» и одержал первую победу в сезоне
Спорт-Экспресс 06:23
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Здоровье
СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине
Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru вчера в 17:43
Происшествия
Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии
В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала.
Москва 24 вчера в 23:33
Авто
Начались продажи Harley-Davidson за $650
Руководство Harley-Davidson еще в прошлом году объявило о расширении модельного ряда, которое позволит привлечь новых клиентов.
Quto.ru 05:00
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 06:27
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
RT на русском 06:53
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru 06:59
Происшествия
В Петербурге двое кавказцев изнасиловали и ограбили приезжую девушку
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 6 часов утра 30 августа двое мужчин вломились в квартиру, которую снимала 20-летняя девушка из Брянской области.
АиФ Санкт-Петербург 07:20
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Одессе начался марш равенства ЛГБТ
Рамблер 04:50
Шоу-бизнес
«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51