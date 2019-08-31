Общество

ВедомостиВедомостиСоболь пришла на шествие против политических репрессий

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

«Не факт, что сегодня последняя развилка». Политолог Михаил Виноградов о главной задаче акции 31 августа

Дождь07:36

Несистемная оппозиция начала шествие в центре Москвы

REGNUM07:35

Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

РБК07:24

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Ведомости07:32

В центре Москвы началось протестное шествие оппозиции

Snob.ru07:37

Несогласованное шествие против политических репрессий началось на Чистых прудах в Москве

Эхо Москвы07:30

Первый раз в автозак

Труд29 августа в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:49, Вашингтон
Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском 07:28
Общество

Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции

Российская газета 07:44
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика

Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована

Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
Армия и оружие

США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»

Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

V1.ru 07:14
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт создателя Twitter

Ferra 04:31
Происшествия

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Газета.Ru 06:12
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском вчера в 11:23
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Футбол

«Оренбург» обыграл «Уфу» и одержал первую победу в сезоне

Спорт-Экспресс 06:23
Политика

Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну

Российская газета 07:15
Здоровье

СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине

Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru вчера в 17:43
Происшествия

Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии

В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала.
Москва 24 вчера в 23:33
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Авто

Начались продажи Harley-Davidson за $650

Руководство Harley-Davidson еще в прошлом году объявило о расширении модельного ряда, которое позволит привлечь новых клиентов.
Quto.ru 05:00
Общество

На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты

Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 06:27
Космос

Робот «Фёдор» не включался на МКС даже под угрозой удара молотком

Ferra 06:00
Шоу-бизнес

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Футбол

Сычёв подписал контракт с «Пюником»

RT на русском 06:53
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика

Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru 06:59
Происшествия

В Петербурге двое кавказцев изнасиловали и ограбили приезжую девушку

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 6 часов утра 30 августа двое мужчин вломились в квартиру, которую снимала 20-летняя девушка из Брянской области.
АиФ Санкт-Петербург 07:20
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Общество

В Одессе начался марш равенства ЛГБТ

Рамблер 04:50
Шоу-бизнес

«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником

На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива

Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное