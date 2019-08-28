Общество
ВедомостиСоболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.
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В Москве напали на незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и сотрудницу ФБК Любовь Соболь
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