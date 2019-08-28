Общество
ВедомостиСоболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.
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В Москве напали на незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и сотрудницу ФБК Любовь Соболь
Эхо Москвы29 августа в 07:05
Отмена велопарада Letʼs bike it!, новый фестиваль в день митинга и другие новости утра
Афиша Daily26 августа в 20:01
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Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Локомотив — Ростов 0:2 (2-й тайм)
В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.
Евро-футбол.ру 10:27
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Здоровье
Медики назвали поддерживающие здоровье почек продукты
В список медики включили шесть доступных продуктов. Они помогут улучшать состояние почечных тканей и поддерживать здоровые функции органа.
RuNews24.ru 08:11
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Политика
Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
ПРАЙМ 10:21
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Экономика
Росстат сообщил о росте реального размера пенсии
Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).
Вести.Ru вчера в 09:15