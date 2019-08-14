Общество
Соболь объявила о прекращении голодовкиГазета.Ru 16:34
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля. По ее словам, она приняла такое решение по просьбе Алексея Меняйло, который в солидарность с Соболь также голодал с 13 июля.
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По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку. Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы.
— Любовь Соболь, российский общественный деятельВедомости 15:34
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