Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК 16:58

По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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В подписях за Гудкова и Соболь нашли недопустимое количество брака

Коммерсантъ19:56

В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Интерфакс17:28

Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей

РИА Новости17:47

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

РБК16:58

Юрист ФБК Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Эхо Москвы19:37

Всем самовыдвиженцам в «протестном» 43-м округе отказали в регистрации. Любовь Соболь объявила голодовку

Новая газета15:33

Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей для выборов в Мосгордуму

Дождь16:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Финансы

Амман: темпы роста госдолга Иордании сократились на 20%

Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании Мухаммед Аль-Иссисс заявил об улучшении экономического положения Королевства, отметив, что правительству страны удалось сократить темпы роста государственного долга с 23% в 2012 году до 3,8% в 2018 году.
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Общество

В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09
Политика

Конгресс США одобрил санкции против российского долга

РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
Обновлено вчера в 02:26
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Футбол

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»

Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион».
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Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
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В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Происшествия

Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

Обновлено в 13:25
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
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Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
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Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
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Сульшер еще не определился, кто будет капитаном «МЮ»

Посмотрим, как пройдет предсезонка, но Янг будет пока носить повязку, пока мы не примем окончательное решение, - цитирует Goal Сульшера.
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
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Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве

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Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».
Обновлено в 20:48
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
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