Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58

По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак почти в 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму

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Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей для выборов в Мосгордуму

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Эхо Москвы05:00
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МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

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СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

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Стали известны гонорары грузинских артистов в России

Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
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