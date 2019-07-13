Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58
По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
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Песец в рекордные сроки добрался из Норвегии в Канаду
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У операционной системы Huawei новое название
Компания Huawei продолжает работать над операционной системой Hongmeng (также известна под именами Ark и Oak), однако точной даты выхода у неё пока нет, как нет и коммерческого названия.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
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Обновлено вчера в 10:46
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
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Обновлено 12 июля в 05:32
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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