Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58

По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Эхо Москвы02:00

В подписях за Гудкова и Соболь нашли недопустимое количество брака

Коммерсантъвчера в 19:56

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Интерфаксвчера в 17:28

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РИА Новостивчера в 17:47

Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей для выборов в Мосгордуму

Дождьвчера в 16:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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