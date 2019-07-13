Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ряд независимых кандидатов объявили о том, что Мосгоризбирком может их снять с выборов с Мосгордуму

Эхо Москвы03:00

Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей для выборов в Мосгордуму

Дождьвчера в 16:23

Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей

РИА Новостивчера в 17:47

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

РБКвчера в 16:58

В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Интерфаксвчера в 17:28

Всем самовыдвиженцам в «протестном» 43-м округе отказали в регистрации. Любовь Соболь объявила голодовку

Новая газетавчера в 15:33

В подписях за Гудкова, Митрохина и Соболь нашли недопустимое количество брака

Коммерсантъвчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Обновлено в 02:47
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
Здоровье

Названы самые полезные для здоровья бобовые культуры

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Нью-Йорке полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»

Обновлено в 02:13
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Футбол

Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Технологии

В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
Общество

«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч

На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона

В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 17:10
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Рейс с Кипра в Петербург задержан из-за угрозы взрыва

Рейс 5704 авиакомпании «Россия» из аэропорта Ларнака (Кипр) в Петербург задерживается на несколько часов из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн

Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное