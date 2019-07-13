Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Twitter.
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В подписях за Гудкова, Митрохина и Соболь нашли недопустимое количество брака
Коммерсантъвчера в 19:56
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Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Названы самые полезные для здоровья бобовые культуры
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»
Обновлено в 02:13
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 17:10
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Рейс с Кипра в Петербург задержан из-за угрозы взрыва
Рейс 5704 авиакомпании «Россия» из аэропорта Ларнака (Кипр) в Петербург задерживается на несколько часов из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн
Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45