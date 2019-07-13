Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58
По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Общество
В Турции признали повторное использование еды для шведского стола
Турецкие отели выставляют для повторного использования на шведском столе продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Власти Хайкоу принимают активные меры по сохранению экологии города
Как передает "Хайнань жибао", "власти города принимают целый комплекс мер".
Обновлено 11 июля в 23:02
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Общество
На Луизиану обрушился ураган «Барри»
Более 50 тысяч человек остались без электричества. Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Прогулочная яхта затонула после столкновения с теплоходом на Волге
Пассажирский теплоход "Алексей Толстой" столкнулся с прогулочной яхтой "Потудань" на Волге в Мышкинском районе Ярославской области.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье
О каких болезнях может говорить ухудшение зрения
Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы
Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Обновлено вчера в 16:11
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
Обновлено 12 июля в 02:04