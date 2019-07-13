Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в МосгордумуРБК вчера в 16:58

По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.
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