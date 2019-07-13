По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она. Соболь назвала это политическим решением.

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.

Автоспорт Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Гаджеты Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple В MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Политика Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе «Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.

Авто УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки» Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Футбол Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ» Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Вильнюса Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета "При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу", — сообщила пресс-служба киевской полиции.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера После расставания Купера и Шейк поклонники модели стали оставлять в сети оскорбления в адрес разлучницы Леди Гаги.

Футбол Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил» Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.

Игры В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.