Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой МосгоризбиркомаИнтерфакс 06:11

Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
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Глава Мосгоризбиркома готов встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы

ТАСС06:55

Председатель Мосгоризбиркома заявил о готовности встретиться с Яшиным и Соболь

Ведомости06:34

«Это не публичная политика, это провокация»: глава Мосгоризбиркома — о митинге в поддержку независимых кандидатов

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Глава Мосгоризбиркома объявил, что ждет независимых кандидатов в депутаты гордумы на встречу

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На встречу главы Мосгоризбиркома с независимыми кандидатами отказались пускать журналистов

Дождь07:05

Председатель Мосгоризбиркома готов сегодня встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы

Эхо Москвы07:00
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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
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Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Политика

Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
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Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

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Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
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В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

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Китай в ближайшее время планирует проведение военных учений рядом с островом Тайванем. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства КНР.
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