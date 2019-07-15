Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

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