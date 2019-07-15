Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой МосгоризбиркомаИнтерфакс 06:11
Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии
Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
Обновлено в 05:57
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Политика
Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве
«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Экономика
Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России
В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Наука
Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере
Обновлено в 07:01
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии
В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Китай проведет военные учения рядом с Тайванем
Китай в ближайшее время планирует проведение военных учений рядом с островом Тайванем. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства КНР.
Обновлено в 00:54
Политика
Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в ксенофобии
Спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси в воскресенье обвинила президента страны Дональда Трампа в ксенофобии.
Обновлено вчера в 13:04