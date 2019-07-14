Политика
Соболь грязно провоцировала отказ в регистрации на выборы в МГДПолитическая Экспертиза вчера в 23:58
Экс-сотрудник штаба скандального блогера Алексея Навального Виталий Серуканов заявил, что Любовь Соболь намеренно добивалась отказа для себя в регистрации на выборах в Мосгордуму. Ее цель скандал, считает бывший коллега «кандидата».
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Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Украинского военного приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы
Обновлено 12 июля в 12:26
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Наука
Японские ученые нашли неожиданную причину ожирения
Обновлено в 01:23
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Операционная система от Huawei получит новое название
Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки
Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией
Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика
Андрея Малахова внесли в базу сайта «Миротворец»
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Экономика
Россия продолжает оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы
За прошлый год из страны вывезено на продажу 43,3 миллиона тонн зерна, в том числе, экспорт пшеницы составил 35,2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 23:34