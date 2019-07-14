Экс-сотрудник штаба скандального блогера Алексея Навального Виталий Серуканов заявил, что Любовь Соболь намеренно добивалась отказа для себя в регистрации на выборах в Мосгордуму. Ее цель скандал, считает бывший коллега «кандидата».

Соболь грязно провоцировала отказ в регистрации на выборы в МГД

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