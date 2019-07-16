с чего всё началось

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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Шоу-бизнес Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности 41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.

Космос Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.

Здоровье Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.

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Общество Дума ввела штрафы за фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей Госдума приняла во вторник в третьем чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнoстических карт техoсмoтра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

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Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Кино «Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.