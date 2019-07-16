Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:29

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.
Читать в источнике
с чего всё началось
В регистрации на выборы в Мосгордуму отказано Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой
.
Forbes12:21

Подробнее о событии

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы три кандидата «Яблока»

ТАСС17:00

Любовь Соболь официально сняли с выборов в Мосгордуму

BFM.ru12:27

Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

РИА Новости13:03

Окружная комиссия отказала Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

ФАН12:16

Протесты на Трубной площади: день второй. Соболь, Гудкова, Жданова, Янкаускаса, Галямину, Митрохина сняли с выборов

Дождь14:07

Дмитрия Гудкова не допустили до выборов в Мосгордуму

Медиазона12:42

Дмитрия Гудкова и Андрея Соколова сняли с выборов в Мосгордуму

Интерфакс13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

В Египте начали реставрировать саркофаг «золотого фараона» Тутанхамона

Деревянный саркофаг самого известного фараона Древнего Египта Тутанхамона, который до сих пор находился в его гробнице близ города Луксор, впервые с момента обнаружения в 1922 году отправлен на реставрацию.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Объединенных кондитеров» на рынок снеков

В «Объединенных кондитерах» на запрос не ответили. «Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина.
Обновлено в 21:19
Кино

«Игра престолов» стала рекордсменом по количеству номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» номинирован на телепремию «Эмми» в 32 категориях, что является рекордом.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности

41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено в 19:00
Космос

Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников

Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено в 08:22
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках

На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.
Обновлено в 10:18
Общество

Дума ввела штрафы за фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей

Госдума приняла во вторник в третьем чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнoстических карт техoсмoтра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:55
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Авто

Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России

Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.
Обновлено в 01:39
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на российском пляже

Обновлено в 05:37
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Технологии

Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Общество

Петербуржцы ожидают лунное затмение

Частичное лунное затмение произойдёт в ночь с 16 на 17 июля Во вторник, 16 июля, портал РИА Новости опубликовал интервью с крымским астрономом Александром Якушечкиным, в котором он рассказал о частичном лунном затмении, которое произойдёт в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 16:06
Кино

«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве

Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Кино

«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено в 11:09
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено вчера в 06:08
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное