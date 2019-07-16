с чего всё началось

Прямую трансляцию заседаний избиркомов вела команда Соболь (43-й округ) и Гудкова (5-й округ) О том, что ей отказали в регистрации, в своем твиттере сообщила член Тимирязевского совета депутатов Юлия Галямина. Отказ РБК подтвердил и депутат округа Зюзино Константин Янкаускас.

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

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