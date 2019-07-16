Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:29
Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.
Читать в источнике
Оценить348
с чего всё началось
В регистрации на выборы в Мосгордуму отказано Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой.Forbes12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Происшествия
В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать «метгаторов»
Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:16
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Общество
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Первый является действующей коммуной, а другой - город-призрак, оставшийся в руинах после землетрясения 1968 года, которое вынудило всех жителей покинуть свои дома.
Обновлено в 17:06
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Сегодня ночью макарьевцы увидят лунное затмение
Ближайшее полнолуние произойдет 17 июля 2019 года в 0:38 часов ночи по московскому времени. Оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Бразильцы принесли из магазина кокаин вместо стирального порошка
Несколько покупателей супермаркета в Сан-Паулу, купившие стиральный порошок, обнаружили внутри спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили после дела Голунова
Четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Дочь погибшего Пола Уокера впервые за год поучаствовала в фотосессии
Напомним, Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в ДТП, за рулем красного Porsche Carrera GT сидел его друг Роджер Родас.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Двадцать тысяч новых посредников в здравоохранении
Только что прошла 2-я Всероссийская конференция "ОМС: права и новые возможности российских пациентов".
Обновлено в 11:32
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.
Обновлено в 18:29
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах России
Автомобили российских марок пользуются большой популярностью на Урале. В разных регионах страны отмечаются свои фавориты на авторынке.
Обновлено в 01:39
Футбол
Антуан Гризманн: «Академии клубов постоянно отвергали меня. Говорили, что я слишком маленький»
Говорили, что я слишком маленький.
Обновлено в 19:40