с чего всё началось

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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Гаджеты Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0 Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.

Общество На Сицилии хотят возродить город-призрак Первый является действующей коммуной, а другой - город-призрак, оставшийся в руинах после землетрясения 1968 года, которое вынудило всех жителей покинуть свои дома.

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Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Экономика Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.

Происшествия Бразильцы принесли из магазина кокаин вместо стирального порошка Несколько покупателей супермаркета в Сан-Паулу, купившие стиральный порошок, обнаружили внутри спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик.

Политика Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Кино «Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми» Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.

Политика На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили после дела Голунова Четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

Шоу-бизнес Дочь погибшего Пола Уокера впервые за год поучаствовала в фотосессии Напомним, Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в ДТП, за рулем красного Porsche Carrera GT сидел его друг Роджер Родас.

Здоровье Двадцать тысяч новых посредников в здравоохранении Только что прошла 2-я Всероссийская конференция "ОМС: права и новые возможности российских пациентов".

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.