Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:29

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.
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В регистрации на выборы в Мосгордуму отказано Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой
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