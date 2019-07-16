с чего всё началось

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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Армия и оружие Бойцы ВСУ по ошибке уничтожили позиции своих войск в Донбассе В результате происшествия погибли трое военных Украинские силовики случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, не справившись с новым видом вооружения, сообщает РИА Новости.

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Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.

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Культура Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.

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ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

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Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Политика В США задержали экс-президента Перу "Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

Политика Лавров заявил о «науськивании» США русофобов на провокации в ПАСЕ «Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, которые являются наблюдателями в Совете Европы», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».