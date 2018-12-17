Кино

«Собибор» не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»
ТАСС
19:07

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила в понедельник на своем сайте Американская академия киноискусств, присуждающая "Оскар".
ТАСС19:07
с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали
 список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.
РБК18:57

Подробнее о событии

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

Известия19:37

«Собибор» не вошел в шорт-лист «Оскара»

Коммерсантъ19:00

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

РБК18:57

Фильм Сергея Дворцевого «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

РИА Новости18:54

В США объявили шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»

ТАСС19:28

Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

RT на русском19:54

Фильм режиссера из Беларуси вошел в программу престижного кинофестиваля

Российская газета08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Кино

Названы пять лучших фильмов ужасов года

Обновлено в 12:39
Кино

Netflix купил права на сериал «Троцкий»

Обновлено в 06:09
Кино

Леониду Броневому исполнилось бы 90 лет

Российскому и советскому актеру Леониду Броневому 17 декабря исполнилось бы 90 лет.
Обновлено в 16:50
Кино

Джефф Бриджес получит почетный «Золотой глобус 2019»

В общей сложности актер претендовал на пять наград Голливудской ассоциации получил один "Золотой глобус" в главную роль в драме "Сумасшедшее сердце".
Обновлено в 11:56
Кино

Опубликован официальный трейлер фильма Юрия Быкова «Завод»

Компания «Централ Партнершип» представила официальный трейлер новой кинокартины уроженца Рязанской области режиссера Юрия Быкова.
Обновлено в 13:18
Кино

Эмили Блант хотела бы снова сыграть Мэри Поппинс

Как сообщает портал Screen rant, Эмили Блант видит некоторое сходство между Мэри Поппин и супергероями.
Обновлено в 11:26
Кино

IMAX показали новый постер перезапуска «Хеллбоя»

Портал IGN и компания IMAX представили новый постер перезапуска кинокомиксной франшизы «Хеллбой» с Дэвидом Харбором в образе титульного антигероя.
Обновлено в 12:53
Кино

В Сочи подвели итоги международного кинофестиваля SIFFA

Перед закрытием фестиваля прошла пресс-конференция на тему «Проблемы и достижения третьего SIFFA».
Обновлено в 08:31
Кино

Свин-паук может вернуться на большие экраны в сольном мультфильме

«Человек-паук: Через вселенные» только появился на больших экранах, как сразу же успел заслужить любовь многих зрителей.
Обновлено в 12:19
Кино

М. Найт Шьямалан: Брюса Уиллиса привез на студию тайком

Обновлено в 03:17
Кино

Юным волгоградцам расскажут о детстве Солженицына

Как сообщает облкомкультуры, просветительская акция для юных волгоградцев посвящена столетнему юбилею писателя и входит в цикл мероприятий, посвященных этой дате.
Обновлено в 08:46
Кино

В Ногайском районе появился свой кинотеатр

Открытие кинотеатра произошло в торжественной обстановке, с участием Главы района Мухтарбия Аджекова, представителей муниципальных управлений и ведомств, а также жителей района.
Обновлено в 16:02
Кино

Современный кинозал открылся в горном селении Карачаево-Черкесии

В Урупском районе Карачаево-Черкесии открылся современный кинозал на 286 мест, сообщили в управлении культуры администрации Урупского района республики.
Обновлено в 15:51
Кино

Коротко о важном. В «Люмьере» покажут лучшие короткометражки года

С 17 по 21 декабря в кинотеатре «Люмьер» покажут фильмы 16+ режиссеров из России, Ирана, Мексики, США, Франции, Китая, Италии.
Обновлено в 08:29
Кино

Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 13–16 декабря, 2018

Экранизация фантастического романа Филипа Рива заработала 68,5 млн рублей во второй уик-энд и 407,5 млн рублей за одиннадцать дней.
Обновлено в 17:00
Главное