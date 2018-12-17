Кино

«Собибор» не включили в шорт-лист «Оскара»
Экономика сегодня
вчера в 22:04

В короткий список картин, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", вошли девять кинолент, среди которых, в частности, фильм "Айка", снятый режиссером Сергеем Дворцевым, который был выдвинут на соискание престижной кинопремии от Казахстана, при этом снимался при поддержке Министерства культуры России.
Экономика сегоднявчера в 22:04
с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали
 список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.
РБКвчера в 18:57

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