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В короткий список картин, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", вошли девять кинолент, среди которых, в частности, фильм "Айка", снятый режиссером Сергеем Дворцевым, который был выдвинут на соискание престижной кинопремии от Казахстана, при этом снимался при поддержке Министерства культуры России.

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