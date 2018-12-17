с чего всё началось

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор", которую ранее номинировали на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", в шорт-лист не вошла. Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января, вручение премии "Оскар" состоится 24 февраля.

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