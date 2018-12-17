Кино

Фильм Сергея Дворцевого «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
РИА Новости
18:54

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор", которую ранее номинировали на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", в шорт-лист не вошла. Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января, вручение премии "Оскар" состоится 24 февраля.
РИА Новости18:54
с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали
 список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.
РБК18:57

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Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

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«Собибор» не вошел в шорт-лист «Оскара»

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В США объявили шорт-лист номинантов на «Оскар»

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