Кино

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»
Известия
вчера в 19:37

Драма российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщила Американская академия киноискусств.
Известиявчера в 19:37
с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали
 список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.
РБКвчера в 18:57

Подробнее о событии

Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

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«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

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«Собибор» не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

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«Собибор» не вошел в шорт-лист «Оскара»

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Константин Хабенский
Российский актёр
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