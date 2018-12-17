Кино
Драма российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщила Американская академия киноискусств.
Известиявчера в 19:37
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с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.РБКвчера в 18:57
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Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
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