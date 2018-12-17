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Драма российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщила Американская академия киноискусств.

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

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