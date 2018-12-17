Кино

«Собибор» не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»
ТАСС
19:07

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила в понедельник на своем сайте Американская академия киноискусств, присуждающая "Оскар".
ТАСС19:07
с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали
 список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.
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