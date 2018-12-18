Кино
Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»REGNUMвчера в 23:25
Фильм российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевова «Айка» стал одним из девяти фильмов в коротком списке, номинированном на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Соответствующий список опубликован 17 декабря на сайте киноакадемии.
REGNUMвчера в 23:25
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с чего всё началось
На сайте премии «Оскар» опубликовали список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.РБКвчера в 18:57
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