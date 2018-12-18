с чего всё началось

Фильм российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевова «Айка» стал одним из девяти фильмов в коротком списке, номинированном на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Соответствующий список опубликован 17 декабря на сайте киноакадемии.

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