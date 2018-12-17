Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в девяти категориях, включая номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

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