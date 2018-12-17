Кино

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»
Интерфакс
01:35

Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в девяти категориях, включая номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".
Интерфакс01:35

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«Собибор» не вошел в шорт-лист «Оскара»

Российская газета01:44

Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

RT на русскомвчера в 19:54

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

Известиявчера в 19:37

«Собибор» не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

ТАССвчера в 19:07

«Собибор» не вошел в шорт-лист «Оскара»

Коммерсантъвчера в 19:00

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

РБКвчера в 18:57

Фильм Сергея Дворцевого «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

РИА Новостивчера в 18:54
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Константин Хабенский
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Заслуженный артист Российской Федерации. Народный артист Российской Федерации. Согласно подробному аналитическому обзору российского кинематографа компанией «Яндекс» на основе данных сайта «КиноПоиск», Константин Хабенский назван самым популярным актёром в России за первые 15 лет XXI века.
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