Кино
«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»
«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»Интерфакс01:35
Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в девяти категориях, включая номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".
Интерфакс01:35
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Объявлен шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
RT на русскомвчера в 19:54
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