Политика
Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»Газета.Ru 00:12
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
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Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции.
— Ксения Собчак, телеведущаяРИА Новости вчера в 21:40
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Собчак прокомментировала оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
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